La Chronique éco : Seniors/Jeunes, victimes de la crise

La crise sanitaire a beaucoup affecté les jeunes et les seniors. Commençons d'abord par décrypter ses conséquences sur les seniors. Avec la crise, les entreprises ont multiplié les plans de départ de ces gens-là. Ils ont été les plus touchés vers la sortie. Depuis juin 2020, on a compté 22 plans de départ par semaine, et dans chacun de ces plans, il y a ce que l'on appelle les mesures d'âge prioritaires. En gros, il s'agit de pousser vers la sortie les personnes qui ont plus de 50 ans. En un an, Pôle Emploi a relevé 50 000 chômeurs de plus de 50 ans, et en 2020, les seniors ont représenté deux tiers des ruptures de contrats. Du côté des jeunes, l'impact de la crise est aussi flagrant. Les moins de 20 ans sont en panne de stages et les portes d'entrer sur le marché du travail restent encore fermées.