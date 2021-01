La Chronique éco : Un nouveau départ pour l'Union européenne et les Etats-Unis ?

S'il est un marqueur du mandat de Donald Trump, c'est bien la guerre commerciale avec l'Europe et la Chine. Avec l'investiture de Joe Biden, on pourrait croire que quelque chose va changer. La réponse va dans les deux sens. En effet, les taxes imposées pour le vin et les pièces d'Airbus en vigueur depuis le 12 janvier sont maintenues. Par contre, les nouvelles taxes en représailles notamment sur le champagne, les articles de beauté et les sacs à main ont été suspendues par Washington. Rappelons que ces démarches rentrent dans le cadre de la guerre entre la France et les Etats-Unis sur les GAFA. Quid de la position de l'administration Biden envers la Chine ?