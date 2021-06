La Chronique éco : Vacances, les réservations de vols décollent

Le déconfinement a favorisé l'explosion des chiffres des réservations des billets d'avion. "Tous les professionnels constatent un engouement très fort, violent même, pour les vacances à l'étranger," confie Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EDV). Chez Transavia, la filiale low cost d'Air France, les réservations ont bondi entre 40 et 50% de plus par rapport à 2019. Sa maison mère, quant à elle, compte utiliser 85% des capacités de moyen-courrier. Quant à la compagnie Ryanair, elle gère 1,5 million de réservations par semaine, soit trois fois plus qu'au mois d'avril. Quelles sont les destinations les plus prisées des voyageurs ?