La construction face à la flambée des prix des matériaux

Frédéric Mercier attendait sa livraison depuis un mois et demi. Vingt tonnes de piquet en métal pour les chantiers, en provenance de Chine. Des pièces en acier qu’il revend aux entreprises de BTP. Depuis le premier confinement, il a de plus en plus de mal à s’approvisionner et quand il en trouve, le prix est prohibitif.

“Il y a encore un an et demi, ce conteneur, la valeur était à environ 15 - 16 000 euros. Là, aujourd’hui, je suis à 28 000 euros et là-dessus, je dois ajouter évidemment les coûts de transport. On est passé de 1 000 dollars à 6 000 dollars”, précise-t-il. Une hausse qu’il répercute sur ses clients pour ne pas perdre d'argent. Des clients, comme cette entreprise de BTP, qui vient d’acheter 50 tonnes de fils d’acier pour construire une maison de retraite. Elle a payé 50 000 euros. Il y a six mois, la facture aurait été de 36 000 euros. Elle tente aussi de récupérer cette hausse sur son client, en espérant facturer des travaux supplémentaires.