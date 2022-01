La Défense : les mauvaises affaires du télétravail

Au cœur du plus grand quartier d'affaires d'Europe, des commerçants osent à peine croire à la fin des restrictions pour bientôt. En période de télétravail, les 180 000 salariés de La Défense ont diminué au moins de moitié, générant un manque à gagner pour tous les commerces qui vivaient de cette ville dans la ville aux portes de Paris. Que ce soient les six food trucks installés autour de l'esplanade ou encore les salles de sport désertées par les cadres qui constituent leur clientèle habituelle, les chiffres d'affaires ont plongé.

Au pied des gratte-ciels, les restaurateurs ont été les premières victimes de ce début d'année. Impossible pour certains de payer les salaires de leurs employés. Alors pour partager leur désarroi et imaginer des solutions, les commerçants du secteur se sont réunis. Leur crainte est en fait plus profonde : que les habitudes du télétravail s'installent dans les mœurs.

La Défense et ses 3,5 millions de mètres carrés de bureaux va-t-elle perdre sa population ? Non, au contraire, dit-on à la tête de l'organisme public qui gère le quartier d'affaires. Il y aura simplement moins de salariés par entreprise et plus d'entreprises dans les tours. En attendant, les patrons de petits commerces se donnent rendez-vous au pied de la Grande Arche mercredi prochain pour réclamer plus d'aides de l'État.