La filière de laine française survivra-t-elle au Covid-19 ?

"Les Chinois ont diminué leurs achats, le marché mondial ne va plus du tout", souligne Patrick Joveneaux, collecteur de laine à Brigueil-Le-Chantre, dans la Vienne. Pour David Sarlat, éleveur de 1200 brebis à Jouhet, toujours dans la Vienne, la tonte lui coûte plus d’un euro par brebis : "Le prix de vente est de 0,25 euro/kilo, en moyenne mes brebis font deux kilos de laine, donc 0,50 euros par brebis, sauf que je paye le tondeur 1,75 euro par brebis."

"Mon père a tondu de la laine, ça payait le tondeur et il pouvait l’emmener au restaurant sans problème. Aujourd’hui, on est loin du compte", ajoute-t-il. Si les producteurs et collecteurs de laine espèrent une demande française, cette dernière est pour le moment bien trop faible. "Il y a des petites structures qui font des matelas, des couettes mais c’est minime par rapport à nous, à la grosse quantité qu’on avale par an", déplore Patrick Joveneaux.