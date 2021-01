La marque "C'est qui le Patron ?" va reverser l'intégralité de ses bénéfices 2020

Les producteurs se mettent désormais à rêver de multiplier les références. Parmi eux, Jérôme Chapon, producteur de lait à Saint-Lô (Manche) depuis 2004. Depuis un an, il fait partie de "C'est qui le patron ?!" et il touche 110 euros de plus par mille litres de lait vendu. Lorsqu'il a reçu ses tout premiers revenus, il n'en revenait pas et ça a bouleversé son quotidien et éclairci son avenir. Il dit travailler plus sereinement et ne pas avoir l'impression de travailler pour rien.