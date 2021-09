La mise au point de François Lenglet sur la hausse des salaires

Pour François Lenglet, cette augmentation de salaire va "sans aucun doute" se faire comme dans de nombreux pays pour ne pas pénaliser la compétitivité française. En effet, aux États-Unis, les rémunérations ont augmenté de plus de 4% et elle est de 15% dans la restauration. Cette hausse est supérieure à 8% au Royaume-Uni. Et en Allemagne et en Espagne, on relève le salaire minimum. Pour conclure, il a précisé que "le rapport de forces est en train de s'inverser au profit des travailleurs après quarante ans où les employeurs ont eu la main".