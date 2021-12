La mise au point de François Lenglet sur la vente record de la musique de Bruce Springsteen à Sony

Depuis 2014, le chiffre d'affaires mondial de l'industrie musicale a regagné 50%. Et de nouveaux créneaux se profilent parce que les réseaux sociaux et les jeux vidéo utilisent de plus en plus de musique sous copyright. Du coup, la valeur des chansons explose. Tout comme les cours boursiers des éditeurs parmi lesquels Universal Music, numéro un mondial, est français.