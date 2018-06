VIDÉO - La question du jour : contrats CDD, qu'est ce que le dispositif bonus-malus ?

Ces dernières années, on assiste à une hausse du nombre d'embauches en CDD, soit de 76 % en 1993 à 86 % en 2017. Cependant, la durée du contrat est problématique. En effet, elle est de plus en plus courte. Si la moyenne était de trois mois et demi en 2001, elle est désormais d'un mois et demi, avec la particularité qu'un CDD sur trois ne dure qu'une seule journée. Face à cette situation, plusieurs ministres ont donc envisagé la mise en place d'un dispositif bonus-malus. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.