La Renault Twingo tire sa révérence

La sortie de la Twingo date de 1991. Elle s'est démarquée par sa couleur flashy, son habitacle moderne dans lequel il est possible de s'allonger et son compteur digital. Elle était très vite devenue la voiture préférée des Français. Elle s'était même offert un tour dans les jardins de l'Élysée avec François Mitterrand au volant. Une trentaine d'années plus tard, la Twingo séduit toujours, même les plus jeunes.