La sécheresse inquiète les agriculteurs

Dans l'Ouest, la terre se craquelle, l'herbe peine à pousser. Même les zones les plus humides comme ici dans le Marais poitevin sont assoiffées. "Voilà, c'est sec" : ce jardinier ne peut plus rien planter. "La terre étant trop sèche en surface, même si on arrose, comme il fait relativement chaud, le semis n'aura pas le temps de pénétrer en profondeur pour trouver de la fraîcheur et l'humidité. Ça ne poussera pas".