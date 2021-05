Laine : une nouvelle filière en Ardèche

Premièrement, l'étape du cardage. La laine brute est peignée et pressée entre des rouleaux. Le grammage devient alors de plus en plus fin jusqu'à obtenir un voile. C'est la superposition des couches de voile qui servira à fabriquer des couettes et des oreillers. Deuxièmement, des ballots de trois kilos en ressortent et partent pour la confection. Tout le processus de transformation est sur le site. Une économie locale qui fait la fierté des salariés, également associés et actionnaires de leur entreprise, l'Ardelaine.