"Laissez-nous travailler ! ", le cri de colère des cafetiers, patrons de discothèques et traiteurs

Fabien Meuron, gérant du bar "Le Fabinou'z", en Bretagne, redoute de voir son rêve s'effondrer. "J'appelle aujourd'hui à l'aide parce que ça fait à peine un an que je suis ouvert. Au total, j'ai cumulé cinq mois de fermeture sur mes douze". Agnès Faure, gérante de la discothèque "Kripton Club" à Yssingeaux, en Haute-Loire, fermée depuis neuf mois, a reçu 15 000 euros d'aides de l'État, mais n'a aucune visibilité sur l'avenir. "On a 20 employés en chômage partiel. On ne demande qu'à travailler. Il faut nous laisser une chance. Il faut qu'on puisse prouver que nous aussi on peut mettre des protocoles en place".