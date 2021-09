Le boom des meubles à petit prix

Mais il est possible de trouver encore moins cher. L'entreprise "Le Grenier" à Lesquin (Nord), récupère gratuitement des meubles auprès d'anciens étudiants ou dans les déchetteries. En revanche, il n'est pas question de laisser visible les petits défauts. Tout passe par l'atelier de réparation et sera revendu au magasin à un prix plus qu'abordable. Dans les rayons de l'enseigne, la plupart des meubles sont à -80 voire -90% par rapport au prix du neuf. Les étudiants ont même le droit à 10% de réduction en plus. Et depuis peu, ils ont eu un nouveau service pour quelques euros : la livraison directement sur les campus.