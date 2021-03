Le BTP peine à recruter : 70 000 postes à pourvoir

Dans un centre de formation près d'Albi, plus de 100 offres d'alternance restent non pourvues. L'emploi y est pourtant garanti. En début de carrière, les élèves en métallerie pourront gagner jusqu'à 2.000 euros net par mois. En tout cas, l'école accueille de plus en plus de salariés en reconversion. C'est notamment le cas d'Alexis qui, après 19 ans dans la sécurité, a décidé de changer de vie. Le défi est d'autant plus grand que dans le Tarn, un quart des artisans dans le bâtiment a plus de 50 ans.