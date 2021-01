Le grand format : l'incroyable succès des distributeurs automatiques de pizza

Partout dans l'Hexagone, les distributeurs automatiques de pizza se multiplient. Plus de 1 600 machines ont été installées en quelques mois. Fortement plébiscités, ils connaissent un succès foudroyant dès le premier confinement.

Margherita, Savoyarde, 4 fromages.. Pour l'occasion, l'heure est à la dégustation de pizzas tout juste sortis du four. Ce jour-là dans le Nord, on inaugure la 1 000e machine du leader français des distributeurs automatiques de pizza. Le principe est simple, vous faites votre choix sur un écran. Trois minutes plus tard et pour dix euros en moyenne, la pizza sort, chaude et prête à être dégustée. Des distributeurs comme celui-ci, il en fleurit partout en France, loin des grandes villes, souvent posés sur le bord d'une route ou perdus au milieu d'une zone commerciale.

Toute l'info sur Le 20h

Le succès des distributeurs signifie-t-il la fin des pizzerias ? La machine va-t-elle à terme remplacer le pizzaïolo ? Pour le savoir, nous nous rendons à Val-d'Ajol, petite commune des Vosges. Yasmine Absalon et Grégory ont toujours vendu des pizzas. Depuis un an et demi, ils ont fait le choix d'acheter cinq distributeurs. Leur ancien restaurant a fermé et a été transformé en une petite usine à pizzas. La clé du succès, c'est que la plupart des pizzas sont préparées par des artisans. Une fois prêtes, elles sont envoyées et placées dans les distributeurs, où elles peuvent être conservées jusqu'à trois jours. Des machines ouvertes 24h/24, 7j/7, dont le four cuit en quelques minutes la pizza de notre choix.

Le distributeur automatique de pizza séduit de plus et plus des entrepreneurs. Malgré son prix élevé, 50 000 euros environ, le fabricant croule sous la demande. Mais, qu'en est-il du gout ? Le seul moyen de le savoir, c'est de faire gouter ces pizzas par un grand chef.