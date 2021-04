Le marché des pergolas en plein boom

Elle en rêvait depuis plusieurs années, le confinement et le télétravail l'ont incitée à passer à l'acte. Véronique Bisson s'est offert une pergola moderne pour profiter de l'extérieur à tout instant. En une matinée, tout est installé. La seule condition avant de la poser est une autorisation de la mairie. Pour une pergola de plus de 20 m², il faut un permis de construire. Pour cet aménagement, Véronique a déboursé 9 200 euros. Il existe toutefois des modèles à des prix bien plus abordables et faciles à installer.