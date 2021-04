Le marché des pergolas s'envole : combien coûte cette installation ?

EXTENSION - Les Français accordent de plus en plus d’importance à leur aménagement extérieur. Avec la crise sanitaire, ils ressentent le besoin de se sentir bien chez eux d’où la construction notamment de pergolas. Combien coûtent ces installations ?

L’aménagement extérieur est en plein boom. De plus en plus de Français optent pour une pergola. Déjà en 2019, les ventes avaient bénéficié d’une croissance largement positive de +14% en volume, selon le spécialiste des études de marché MSI Reports. En 2020, les confinements successifs qui ont contraints les Français à rester chez eux n’ont pas freiné les ventes, bien au contraire. Le secteur enregistre une hausse de 20%. Mais combien coûte une pergola ? Tout dépend dans un premier temps du type d'installation choisi. Il en existe quatre : les pergolas adossées, autoportées, démontables et spéciales.

Prix d’une pergola adossée

La pergola adossée, comme son nom l’indique, est appuyée contre l’une des façades de la maison. Recommandée pour les endroits venteux, elle est souvent choisie dans le but de créer une pièce supplémentaire et est une alternative à l’extension d’une maison. Pour ce type de pergola, seule une autorisation de la mairie est nécessaire si elle fait moins de 20 m². Au-dessus, elle doit faire l’objet d’une demande de permis de construire. Vous pouvez en trouver pour 200 euros, hors pose, en entrée de gamme. Le prix peut atteindre jusqu’à 10.000 euros pour du haut de gamme. Dans le reportage en tête de cet article, Véronique a payé 9200 euros pour sa pergola avec plafond amovible. Elle a été installée en trois heures.

Prix d’une pergola autoportée

À l’opposé des pergolas adossées, les pergolas autoportées sont indépendantes de tout support mais demeurent fixe. Il est ainsi possible de les poser n’importe où. Il existe différents choix tels le carport (abri voiture), le gazébo (un genre de belvédère), la gloriette (un genre de kiosque) ou encore la tonnelle. Ces pergolas ont des prix similaires aux adossées. Il est possible d’en trouver pour 100 euros en entrée de gamme et 10.000 euros en haut de gamme.

Prix d’une pergola démontable

Autre type de pergola, la démontable. Son principal avantage est que l’on peut l’installer et la démonter en un temps record. Il n’y a ni besoin de permis de construire, ni besoin de professionnel pour l’installer. Elle peut être fermée ou ouverte et est disponible dans plusieurs formes. Les prix varient entre 200 et 4000 euros.

Prix d’une pergola spéciale

Les fabricants proposent désormais des pergolas spéciales. Il y a celles pour les spas, les terrasses et les pergolas bioclimatiques. Les prix d’entrée sont beaucoup plus élevés. Comptez au minimum 4000 euros. Bien souvent faites sur mesure, les demandes se font sur devis mais peuvent dépasser 10.000 euros.

Les pergolas sont accessibles pour tout type de budget. Le prix varie si on la choisit en kit ou sur mesure. Le choix des matériaux a aussi un impact sur les tarifs. Les plus abordables sont les pergolas en PVC et les plus chères sont celles en aluminium. Selon celle que vous achetez, il ne faut pas négliger le coût de la main d’œuvre.

