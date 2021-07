Le pass sanitaire freine le public : les professionnels craignent une triste saison

Au Zoa Parc, un zoo animalier à Sanary-sur-Mer, dans le Var, la fréquentation a été divisée par deux. De même dans les cinémas, où d'un point de vue national, la fréquentation a baissé de 50%, selon la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF). "La baisse est encore plus forte dans les quartiers les plus populaires, comme dans le nord de Marseille ou en Seine-Saint-Denis", souligne Erwan Escoubet, directeur réglementaire et institutionnel de ce syndicat de cinémas.

Une grande roue qui tourne presque à vide, des files d’attente qui ont disparu et des musées qui voient leur fréquentation baisser de moitié... La première journée d'application du pass sanitaire, mercredi 21 juillet, n'a pas déplacé les foules. Un manque d'affluence qui ne présage rien de bon pour la suite de la saison pour les professionnels des secteurs des loisirs et de la culture.

Si les vacances d'été sont en temps normal une période privilégiée pour les loisirs, le pass sanitaire pourrait avoir des conséquences financières pour ces responsables. "Aujourd'hui, on a eu 1000 personnes, au lieu des 2000-3000 personnes en temps normal. On est vraiment tout juste au-dessus du seuil de rentabilité. Ça va devenir très compliqué si on tombe au-dessous", prévient d'ores et déjà Henk Bembom, responsable du parc d'attraction d'OK Corral.

Au Donjon du Faucon noir à Montbazon en Indre-et-Loire, l'établissement a carrément fermé. "On est une association, on n'a pas de subvention de gestion comme d'autres grands sites donc pour nous, pas de visiteurs, pas de rentrées. Sans recettes, on ne peut pas rémunérer nos employés et mettrait en péril l'association. Donc stop", assume Manuel Diaz, chargé de développement touristique sur le site.