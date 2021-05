Le secteur aérien prêt à redécoller ?

Désormais, le directeur d'Antavia envisage de nouveaux recrutements. "Peut-être quatre ou cinq personnes de plus d'ici à la fin de l'année. Les compagnies aériennes préparent la saison d'été et ressortent des avions de stockage, et donc procèdent à des remises en service", déclare Laurent Bouissou.

Dans l'entreprise, on répare les freins et les roues des Airbus. Réparer mais aussi construire, ce sont tous les sous-traitants de l'aviation qui se relancent car l'avionneur européen prévoit de fabriquer plus. De 40 avions produits chaque mois cette année, l'objectif est de passer à 63 appareils par mois en 2023, 70 en 2024 et même 75 en 2025, avec l'A320 comme modèle phare.