Le SOS des commerçants face au flou de la réouverture

C'est un geste qu'elles font chaque matin pour garder le moral : animer leur magasin. Maryvonne Binard et sa fille gèrent une boutique de vêtements en plein cœur de Chartres. Depuis un an, elles ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires et ne voient pas le bout du tunnel. Plus de clients, mais les stocks, eux, continuent d'affluer. "Quand vous rentrez dans le magasin, quand vous voyez tous ces vêtements, vous vous demandez ce que vous allez faire. On va peut-être s'en sortir, mais ça va être très dur", a confié la mère.