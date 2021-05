Le vin corse Coca Mariani attaqué par Coca-Cola

C'est un élixir à base de feuille de coca, lancé en 1863 par l'apothicaire Angelo Mariani. Devenu un vin apéritif et relancé en 2014, le Coca Mariani est aujourd'hui attaqué en justice par le géant américain Coca-Cola. Ce n'est pas la bouteille ni son contenu qui sont mis en cause, c'est la marque. "On n'a copié personne. On n'a jamais été à l'image de Coca-Cola", explique Christophe Mariani. "Aujourd'hui, on essaie de se figer à notre patrimoine et à notre histoire", ajoute-t-il. Cette petite entreprise produit 30 000 bouteilles par an. Ses dirigeants parlent de "procédure injuste".