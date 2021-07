Les bars et restaurants toujours en manque de bras

Malgré la pluie, les terrasses du port de Vannes connaissent un beau succès. Pourtant, en cuisine ou en salle, les restaurateurs manquent de bras. Aline vient de trouver, il y a seulement deux jours, sa dernière serveuse. "On a mis des annonces sur Pôle Emploi, Indeed et sur des groupes Facebook. Quand on publie des annonces, il y a 15, 20, 30 derrière sur la même journée et encore, c'est un minimum", confie-t-elle.