Les bottes Aigle relocalisées dans la Vienne

Vendues entre 35 et 60 euros, ces bottes enfants sont de nouveau fabriqués dans l'Hexagone. Aigle a relocalisé sa production destinée aux marchés européens. De quoi rassurer les salariés de cette usine implantée depuis 54 ans dans la Vienne. "Quand on nous a annoncé ça, on était très content. Ça y est, on commence à les fabriquer. Espérons que ça dure longtemps et qu'on fasse de gros volumes" ; "De savoir que ça revient sur le site, ça nous fait un bien fou", se réjouissent certains.

Tous les modèles sont assemblés à la main. Une cuisson à plus de 130 degrés les rend parfaitement étanches. Un savoir-faire rare que transmettent les salariés les plus anciens. En effet, le recrutement est un enjeu majeur pour l'entreprise. Elle doit embaucher 80 nouveaux salariés et convaincre des jeunes à devenir maître bottier. "Ce n'est pas très connu et en plus, c'est un savoir-faire un peu spécial. On est bien accompagné et soutenu et ça rassure pour la suite", confie Kylian Bonnamy.