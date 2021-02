Les centres commerciaux veulent rouvrir

Depuis trois semaines, le centre commercial Westfield Forum des Halles est complètement désert. Les clients attendent avec impatience sa réouverture. Il compte 75 000 m² de galeries vides et 110 boutiques fermées. En plus des mesures qui existaient déjà, comme le sens de circulation et le nombre maximum de personnes autorisées, Alice Dean, responsable de Westfield, pense qu'il faut aller encore plus loin. Elle rappelle également qu'aucun centre de shopping n'a été reconnu comme un cluster.