Les commerçants retrouvent le sourire

La réouverture représente une chance pour les petits commerces de rattraper une perte considérable. De plus, la vente sur place permet un moment d'échange unique avec les clients, même si certaines enseignes avaient adopté le retrait en magasin. En matière de tendance, les livres font partie des objets qui s'achètent le plus. Selon Laurent Layet, directeur de la librairie "Le Brouillon de Culture", "c'est certainement l'objet le plus offert dans le cas des fêtes de fin d'année historiquement. Ce sera encore plus le cas cette année".