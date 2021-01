Les commerces alimentaires ont fait une très bonne année 2020

Malgré la crise sanitaire, les commerces alimentaires s'en sont bien sortis en 2020. Bouchers, poissonniers et cavistes ont pu rester ouverts pendant les confinements et ont même fait un meilleur chiffre d'affaires qu'en 2019, soit +10%.

Pour les commerces non alimentaires, c'est plus compliqué. Au printemps, ils ont dû fermer pendant deux mois et à l'automne, pendant un mois. Jusqu'ici, les chiffres nationaux ne sont pas encore tombés, mais le secteur de l'habillement semble le plus touché. Alors, pour écouler les stocks, opérations promotions et ventes privées.