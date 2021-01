Les défaillances d’entreprises au plus bas : des chiffres à remettre en contexte

Sur la façade de ce commerce à Goderville en Seine-Maritime, l'affiche vient tout juste d'être collée. Désormais, ce magasin n'est plus le-leur, liquidé. Pour nous montrer ce qui était leur charcuterie, ils passent par l'entrée de service. Les autres clés leur ont été retirées. En six mois, le couple a accumulé 100 000 euros de dettes, plombé par l'activité traiteur à l'arrêt, plus de mariage, plus de baptême, mais la charcuterie, elle, continuait à tourner. Leur chiffre d'affaires a plongé de 47%, pas suffisant pour toucher les aides. Aujourd'hui, ils licencient deux salariés.