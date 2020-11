Les petites stations de ski ariégeoises se disent prêtes à rouvrir

Leur territoire est immense. Une vaste steppe à 1800 mètres d'altitude au cœur des Pyrénées ariégeoises. Depuis un mois, Samuel Coustenoble, musher au plateau de Beille dans l'Ariège et ses chiens, ont la montagne pour eux tout seul. Alors, il s'entraîne pour être prêt au lancement de la saison. "On a maintenu les activités, c'est-à-dire d'entraînement pour eux, pour qu'ils soient prêts à répondre à la demande que ce soit pour les vacances de Noël ou si éventuellement on va ouvrir le 15 décembre", dit-il devant les caméras de TF1.

Le 15 décembre aurait été une date idéale, car pour nourrir ses chiens, Samuel dépense 12 000 euros par an sans compter les frais vétérinaires. Aujourd'hui, il espère démarrer le plus vite possible pour couvrir ses frais et honorer ses réservations. "Le carnet de commandes pour cet hiver, il est plein. Pour les vacances, on est complet. Voilà, on a ce besoin, les clients nous attendent", assure le musher.