Les petits commerces épargnés mais inquiets

Pour le moment, les petits commerces restent ouverts, alors qu'ils ont prévu une fermeture. Mais la situation peut encore changer. Ce n'est pas impossible que les règles de jeu sanitaires se renforcent. On n'est pas au bout de nos inquiétudes ni de nos difficultés. Toutes les mesures, qui sont en train de se prendre, impactent sur les chiffres d'affaires à la baisse" révèle Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants du pays. Et pour les grands centres commerciaux de plus de 2 000 m2 non alimentaires doivent fermer. Cela concerne 396 centres commerciaux avec 25 000 commerces. En effet, il y a beaucoup plus de brassage dans ces établissements et donc un grand risque de contamination. Qu'en est-il des grandes surfaces et des frontières ?