Les producteurs de cidre sont à la peine

Pour les exploitants, la situation est difficile. "La situation est compliquée. On limite la casse donc, pour la trésorerie, on fait appel aux banques soit pour réguler soit pour retarder les remboursements d'emprunts", confie Olivier. Cependant, la crise sanitaire lui a permis de réinventer son cidre et de créer de nouvelles saveurs. "Pendant ce temps, on peut être créatif et inventer et créer d'autres choses. Les stocks, un jour, vont se vider donc, on s'adapte", explique-il. Malgré ces nouveautés, ce dernier s'attend à une année 2021 encore plus compliquée que l'an passé.