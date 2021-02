Les réseaux sociaux, nouvelle arme du fisc

Le fisc a bien le droit de traquer le contribuable via les réseaux sociaux et Le Bon Coin. D'ailleurs, il ne va pas hésiter à le faire. Faites donc attention à ce que vous publiez sur ces canaux à partir de maintenant. Plus question de poster des images trop paradisiaques de vos vacances, ou si vous êtes un négociant, plus question de revendre sur Le Bon Coin comme si vous étiez un particulier. Car tout cela, le fisc va désormais pouvoir le voir de manière extrêmement précise. Il vous traquera alors. Quelle est la finalité de cette procédure ?