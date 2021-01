Les restaurants pourront-ils ouvrir le 20 janvier ?

Quand pourra-t-on de nouveau hésiter entre le poisson et le menu du jour ? Les restaurants doivent rouvrir le 20 janvier prochain. Pourtant, avec 12 000 nouveaux cas par jour au lieu des 5 000 espérés, rien n'est moins sûr. A La Grande Motte (Hérault), on peut voir des tables encore dressées et quelques mètres plus loin, des locaux qui semblent condamnés. Certains s'interrogent alors sur des mesures à mettre en place pour leur permettre d'ouvrir de manière différente.