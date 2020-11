Les restos et les bars, comment tenir encore de longues semaines ?

À Marseille, l'annonce d'Emmanuel Macron a fait l'effet d'une douche froide. Dans son restaurant parisien "La maison rose", Laurence Miolano s'est adapté depuis fin octobre. Un service de livraison et de clic & collect ont été mis en place, mais elle n'a réalisé que 10% de son chiffre d'affaires et enchaîne les insomnies. Elle affirme avoir peur pour ses employés. Les bars et discothèques vont rester fermer après le 20 janvier. Les restaurateurs eux souhaitent rouvrir au plus vite.