Les retraités manifestent pour défendre leur pouvoir d’achat

Depuis qu'ils sont retraités, Régine et Albert Leglois doivent faire des économies car ils vivent à deux avec 1 700 euros par mois. Leurs revenus n'ont fait que diminuer ces dernières années. "À une époque, les grands-parents pouvaient plus aider leurs enfants et petits-enfants qu'aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile", confie Albert. Dans les Vosges, 30% des habitants sont retraités. Sur le marché d'Épinal, certains ont du mal à joindre les deux bouts. "Je fais des économies, ou plutôt des sacrifices", lance l'une d'entre eux.