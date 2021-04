Les salles de sport installent leur matériel dehors pour retrouver leurs abonnés

Chaque matin, c'est le même rituel. Deux portes qui coulissent et une première demi-heure de musculation pour Yvan Brodas et Karim. Lassés de voir les 1200 m² de leur établissement quasiment vide, ces propriétaires d'une salle de sport ont aménagé une annexe sur un parking privé. "Chaque soir, on range par protection. Et le matin, on ressort le matériel pour pouvoir fonctionner à l'extérieur à l'air libre", explique l'un d'eux. Cette solution a immédiatement séduit la clientèle. Benoît est restaurateur et n'en peut plus de rester chez lui. Dorénavant, pas question de rater une séance de musculation.