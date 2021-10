Les touristes étrangers de retour à Paris

Cela faisait longtemps que les guides touristiques n'avaient pas parlé de langues étrangères. Si le retour des visiteurs reste encore timide, ils sont bel et bien présents dans la capitale, notamment sur les bateaux parisiens. Stefano et sa petite amie viennent du Honduras en Amérique centrale après de longs mois d'attente. “On est restés longtemps coincés dans notre pays. Être enfin ici est un vrai bol d'air, c'est nouveau. C'est la ville de l'amour et on est venu en profiter”.