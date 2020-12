Les touristes sont de retour en Guadeloupe !

Avec une température de 28°C toute la journée, à l'air libre et dans l'eau, ainsi que l'absence de couvre-feu, on comprend tout de suite pourquoi 40 000 touristes ont fait le déplacement en Guadeloupe pour les vacances de Noël. Les liaisons par avion ont plus que doublé. Les hôtels sont donc logiquement pleins à craquer. Par exemple, le Club Med affiche complet alors qu'il était resté portes closes presque toute l'année à cause du Covid-19.