Les vérificateurs : travaillons-nous moins que nos voisins européens ?

Tout dépend des données prises en compte. Si on prend le temps de travail hebdomadaire pour tous les salariés à temps partiel et à temps complet, les Français se situent plutôt au-dessus de la moyenne européenne. Ils comptabilisent près de 37,4 heures, contre 37 heures pour l'Union européenne. Nous sommes au même niveau que les Espagnols qui en comptent 37,3 heures, et même devant les Allemands et leurs 35 heures.

Mais si on élargit le spectre et qu'on regarde les chiffres sur un an, effectivement, les salariés français font figure de mauvais élèves. Et pour cause, nous travaillons 1 511 heures contre 1 743 heures pour la moyenne de l'OCDE. Cela s'explique notamment par les congés. Nous en avons un peu plus que nos voisins européens.