Levée de la grève SNCF : l’analyse de François Lenglet

Des augmentations significatives, selon François Lenglet, alors que l'entreprise va perdre entre 1,5 et 2 milliards d'euros cette année après 3 milliards de pertes l'année dernière. Et alors que l'État a déjà pris 25 milliards d'euros de dette de l'entreprise et s'apprête à le faire à nouveau dans quelques jours pour 10 milliards supplémentaires. Alors enfin que le contribuable a versé en plus 4,7 milliards d'euros à la SNCF il y a quelques semaines pour l'aider à investir.