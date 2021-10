Ligne Paris-Lyon : quels services offre la nouvelle classe business de la SNCF ?

Dès décembre, sur le même trajet Paris-Lyon, la compagnie italienne devrait proposer trois à cinq allers-retours par jour. Elle est connue pour la qualité de son service à bord et pour ses quatre classes de voyage. Le tarif de la plus luxueuse, entre Rome et Milan, est de 245 euros.

À la SNCF, on mise moins sur le luxe, mais les prix sont aussi moins élevés : 142 euros maximum pour la classe business. "On sait que les concurrents vont arriver à la fin de l'année. Donc on se prépare depuis longtemps à cette arrivée, avec un nouveau service, des nouveaux trains et des nouveaux tarifs avec le Ouigo, le low-cost, qui est aussi sur cette ligne", détaille Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF.

Sur la ligne Paris-Lyon, la plus fréquentée de France, la bataille ne se jouera pas seulement sur la qualité du service, mais aussi sur les petits prix. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français, mais qui pourrait n'être que de court terme.