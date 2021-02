Limoges soutient les restaurateurs en créant des espaces de vente à emporter

À peine midi, et les clients sont déjà servis. "C'est un plaisir de faire le tour des chalets et de pouvoir choisir", confie une cliente. Couilles de mouton, seiches à la tomate, tête et langue de veau... autant de spécialités locales non préparées depuis des mois, et manifestement très attendues. Des plats appétissants, mais à prix raisonnables.