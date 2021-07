Les Français travaillent-ils suffisamment ? La mise au point de François Lenglet

ANALYSE - Emmanuel Macron s'exprime ce lundi à 20H, pour faire le point sur la situation sanitaire et tracer le cap de la fin de son mandat. Si l'idée d'une relance de la réforme des retraites avant 2022 semble s'être éloignée, la France n'y échappera pas selon le spécialiste économie de TF1 et LCI François Lenglet.

Pourrons-nous faire l'économie d'une nouvelle réforme des retraites ? Rien n'est moins sûr selon François Lenglet, selon qui "la quantité de travail fournie en France n’est pas suffisante". "D'abord parce qu’il y a plus de chômage chez nous, et surtout parce que notre carrière est plus courte qu’ailleurs", explique-t-il sur le plateau de 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. C’est en effet en France, poursuit-il, que la retraite est la plus longue : 24,8 années en moyenne, contre 20,6 en Europe.

Le nombre d’heures de travail produites dans le pays est ainsi le plus faible de l’OCDE. Si on prend l’ensemble des heures travaillées en un an dans l'Hexagone, et qu’on divise ce chiffre par le nombre de Français, on arrive à 630.630 heures par habitant et par an. En Allemagne, c’est 722. Au Royaume-Uni, 808. Aux États-Unis, 826. Et en Corée, 1064 ! 630 heures par Français, ça ne représente que quatre mois de travail, note François Lenglet. Alors que nous vivons évidemment 12 mois par an.... Autrement dit, chaque Français qui travaille à plein temps finance deux autres personnes inactives. Sur les épaules de chaque actif, il y a un jeune, qui fait ses études, et un senior, qui est à la retraite.

"C’est intenable", conclut le spécialiste économie de TF1 et LCI. Sauf à augmenter les impôts et creuser le déficit de l’État, ce que nous faisons depuis des années. Le prix d’une carrière trop courte, c’est plus d’impôts et plus de déficit".

