Made in France : Bjorg, le pionnier du bio dans vos rayons

Comme son nom ne l'indique pas, le paquet de gâteaux dans la vidéo en tête de cet article a pourtant bien été créé près de Lyon. Et c'est d'ailleurs dans cette ville que l'entreprise a relocalisé son siège après être partie 20 ans à l'étranger. Créée par une diététicienne en 1988, la marque s'appelait à l'époque Distriborg pour distribution organisée. "À l'époque, l'équipe a trouvé que ça faisait bio, bjorg ce n'était pas loin. Donc, ils ont pris ce nom-là. Ça sonnait un peu nordique. Et le nord à l'époque évoquait la santé et la nature", explique Christophe Barnouin, président du groupe agroalimentaire Ecotone.

Alors, pour s'imposer, dès ses débuts, la marque à innover. Et puisque de plus en plus de consommateurs mangent moins de viande, recherchent des alternatives végétales, il faut encore inventer de nouveaux produits dans le laboratoire du groupe. Entre ces premiers essais et le produit vendu en rayon, va s'écouler entre 12 et 18 mois. Il faut passer par l'industrialisation dans une des usines du groupe comme celle d'Andiran (Lot-et-Garonne). À la différence des usines à l'étranger, elle peut davantage y travailler le goût de ses produits.