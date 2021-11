Made in France : les entreprises de plus en plus nombreuses à relocaliser leur production

Est-ce que les entreprises sont nombreuses à faire le choix du Made in France ? Apparemment, oui. Notre journaliste dans la branche économie parle notamment de Waterman qui a rapatrié sa fabrication de stylo en Chine vers la Loire-Atlantique. Quant à la marque Benedicta, ses œufs et ses huiles sont désormais produits dans l'Hexagone. Tout comme la machine à café Malongo, qui elle aussi, est dorénavant fabriquée dans une usine française en Vendée.

Il existe une centaine d'exemples similaires à cela. En effet, depuis un an, ce serait vraiment la tendance. En comparant les courbes de la délocalisation et de la relocalisation, on compte bien plus de relocalisation depuis l'année 2020 que l'inverse. Et cela, c'est du jamais-vu depuis douze ans.