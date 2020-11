Magasins : tous ouverts le dimanche ?

Les petits commerçants ont le sourire car ils peuvent désormais rouvrir. De plus, ils ont l'autorisation de rester ouvert jusqu'à 21 heures ainsi que tous les week-ends du mois de novembre et décembre. Pour cela, ils doivent obtenir des dérogations auprès des préfectures et disposer du personnel nécessaire en boutique. Par ailleurs, ces ouvertures dominicales devront s'appuyer sur deux motifs : sanitaire et économique. Quelles sont les compensations pour ce travail du dimanche ?