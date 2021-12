Marché de Rungis : des professionnels inquiets pour les fêtes

La même dynamique est constatée chez Franck Gratiot, grossiste en fromage. À l'approche de Noël, il réalise 15 % de son chiffre d'affaires annuel. "C'est vraiment un mois important à ne pas louper. Au début du mois de décembre, les Français sont plutôt pris sur les cadeaux et se jettent sur l'alimentation la dernière semaine", affirme-t-il. Mais cet enthousiasme est un peu terni par le contexte sanitaire. "C'est vrai que depuis bientôt 2 ans, on vit au gré des annonces et de tout ce qui se passe, donc à nous d'être agiles avec des propositions de produits plus faciles à emporter", dit Frédéric Masse, dirigeant de la société "Masse".