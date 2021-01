Michelin annonce la suppression de 2 300 postes

Le fabricant de pneumatiques n'avait-il vraiment pas d'autres choix ? Selon Laurent Bourrut, vice-président en charge de l'Europe, c'était le prix à payer pour rester compétitif. Pour les dirigeants, cette politique porte ses fruits. La marque française est devenue cette année numéro un mondial devant Bridgestone et Goodyear. Pour résister à la concurrence, Michelin a investi 700 millions d'euros dans la recherche et développement. Il dépose plus de 300 brevets par an. Parmi les usines les plus innovantes, il y a celle de Clermont-Ferrand. En dix ans, la productivité y a augmenté de 25%. Cette usine, menacée de fermeture, est devenue l'une des plus rentables du groupe. Aujourd'hui, la direction s'est engagée à recréer les emplois supprimés. Des promesses qui n'ont pas convaincu tous les salariés qui ont appelé à manifester jeudi devant les 15 usines françaises du groupe.