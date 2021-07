Mise au point de François Lenglet sur la quantité de travail fournie en France

Ce lundi, le président de la République ne s’exprimera pas que sur la crise sanitaire. On dit même que cette allocution est sa dernière chance de lancer une grande réforme d’ici la fin de son quinquennat. Mais ce ne sera pas la réforme des retraites.

Cette réforme des retraites se rappellera un autre grand souvenir car la quantité de travail fournie dans l’Hexagone n’est pas suffisante. D’abord, parce qu’il y a plus de chômage chez nous. Et surtout, parce que notre carrière est plus courte qu’ailleurs. C’est dans notre pays que la retraite est la plus longue à 24,8 années contre 20,6 ans en moyenne en Europe.

En conséquence, le nombre d'heures de travail produites sur notre territoire est le plus faible de nos séniors. Si on prend l’ensemble des heures travaillées dans l’Hexagone en un an et qu’on divise ce nombre par le nombre d'habitant, on arrive à 630. Nous sommes à 630 heures par habitant et par an. Ce sont 722 heures, en Allemagne. Au Royaume-Uni, 808 heures. Aux États-Unis, 826 heures et 1064 heures en Corée. Ces 630 heures par Français ne font que quatre mois de travail. Alors que nous vivons évidemment douze mois par an.

Autrement dit, chaque Français qui travaille à 20 ans finance deux autres personnes inactives. Sur les épaules de chaque actif, il y a un jeune qui fait ses études et un sénior qui est à la retraite. C’est intenable, sauf à augmenter les impôts et à creuser le déficit de l’État (C’est ce que nous faisons depuis des années). Le prix d’une carrière trop courte, c’est plus d’impôt et plus déficit.

